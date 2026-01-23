Mancano meno di dieci giorni ormai alla fine del calciomercato invernale e l'Inter non ha ancora battuto un colpo in entrata per la prima squadra. L'esigenza è ormai nota: si attendono sviluppi per garantire a Chivu un rinforzo sulla corsia di destra. Ne parla anche TuttoSport in edicola questa mattina:

"Chivu anche mercoledì nel summit avuto in sede ha insistito con la dirigenza per avere un'alternativa di maggiore livello a Dumfries. Il sogno rimane Perisic che a Milano tornerebbe volentieri. Il Psv Eindhoven oggi non vuole cedere il croato, ma mercoledì perdendo col Bayern Monaco, gli olandesi potrebbero essere eliminati dalla Champions e a quel punto l'Inter un tentativo lo farà. E chissà che proprio l'andamento dell'ultima giornata delle coppe europee non crei altre occasioni, oggi ancora non totalmente individuate. Chivu ci spera ed è in pressing".