Mancano meno di dieci giorni ormai alla fine del calciomercato invernale e l'Inter non ha ancora battuto un colpo in entrata per la prima squadra. L'esigenza è ormai nota: si attendono sviluppi per garantire a Chivu un rinforzo sulla corsia di destra. Ne parla anche TuttoSport in edicola questa mattina:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa TS – Inter, spuntano altri nomi oltre Perisic? Chivu ha insistito per…
news
TS – Inter, spuntano altri nomi oltre Perisic? Chivu ha insistito per…
Il focus dal quotidiano su ciò che potrebbe succedere nei prossimi giorni sul mercato in entrata dell'Inter
"Chivu anche mercoledì nel summit avuto in sede ha insistito con la dirigenza per avere un'alternativa di maggiore livello a Dumfries. Il sogno rimane Perisic che a Milano tornerebbe volentieri. Il Psv Eindhoven oggi non vuole cedere il croato, ma mercoledì perdendo col Bayern Monaco, gli olandesi potrebbero essere eliminati dalla Champions e a quel punto l'Inter un tentativo lo farà. E chissà che proprio l'andamento dell'ultima giornata delle coppe europee non crei altre occasioni, oggi ancora non totalmente individuate. Chivu ci spera ed è in pressing".
© RIPRODUZIONE RISERVATA