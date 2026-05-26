"Ma quale pedina di scambio. Magari qualcuno se n’è dimenticato, ma lo scorso gennaio l’Inter aveva già perfezionato un acquisto per la prossima stagione: Yanis Massolin, 23enne centrocampista francese, rimasto poi in prestito al Modena, che ha incassato 3,5 milioni per il suo cartellino. Massolin si era messo in luce nella prima parte dell’annata, senza poi ripetersi sugli stessi livelli nella seconda. A questo punto, si tratta di capire il suo destino. Il suo procuratore, però, ha voluto escludere una delle ipotesi già circolate. Ovvero che il suo assistito sarebbe potuto diventare una pedina di scambio per altre operazioni".