Marco Palestra è finito pesantemente nel mirino dell’Inter. Operazione complicata quella di convincere l’Atalanta, ma non impossibile. Si legge sul Corriere dello Sport: “Non è detto che il club bergamasco abbia tutta questa voglia di privarsi del suo gioiello. In questi anni, infatti, la politica dell'Atalanta è sempre stata quella di sacrificare una sola pedina pregiata, allo scopo di restare sempre comunque competitivi per i vertici della classifica. Non a caso, l’estate scorsa fu stoppato Lookman, corteggiato proprio dall’Inter, perché era già stato ceduto Retegui.

Ora, il big in vendita è Ederson, vicinissimo al Manchester United. Quindi, seguendo questa linea, l’addio di Palestra verrebbe rimandato, anche per alzarne la quotazione. Ci sono due aspetti, però, da non trascurare, che potrebbero agevolare l’Inter. Lo stesso Lookman, alla fine, è stato poi venduto a gennaio all’Atletico Madrid, incassando meno di quanto avevano offerto Marotta e Ausilio. E non è che i suoi ultimi mesi a Bergamo siano stati scintillanti. Inoltre, nella scorsa stagione, l’Atalanta era qualificata alla Champions, con la certezza quindi di incassare un bel gruzzoletto di milioni. Il prossimo anno, invece, giocherà “solo” in Conference League. E chiaramente c’è una bella differenza. La sensazione, insomma, è che, presentando l’offerta giusta, l’Inter possa davvero spuntarla. La partita è appena cominciata, ma è destinata ad entrare presto nel vivo.