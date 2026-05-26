La squadra di Chivu è quasi certa della qualificazione. Lontane le altre italiane, a partire dall'Atalanta, che precede Juventus e Milan: tutte e tre sono fuori dalla Champions e quindi non potranno consolidare la loro posizione. "La vetrina sarebbe affascinante e redditizia: nell'ultima edizione l'Inter ha portato a casa 31,4 milioni, nonostante l'eliminazione agli ottavi di finale. Decisamente niente male", sottolinea il Corriere dello Sport.