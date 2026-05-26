Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
news
CdS – Inter, la mancata Champions di Juve e Milan porta un’altra buona notizia
C'è un'ulteriore buona notizia per l'Inter dopo i risultati dell'ultimo turno di campionato. La evidenzia il Corriere dello Sport in edicola questa mattina:
"Tra le buone notizie in coda alla stagione ormai terminata per l'Inter, c'è una ricaduta positiva legata alla mancata qualificazione alla prossima Champions League di Milan e Juventus. Non si tratta di mera rivalità tra piazze, ma di qualcosa di più impattante a livello di bilancio. L'assenza di rossoneri e bianconeri dai primi quattro posti in Serie A complicherà anche la loro rincorsa al pass per il Mondiale per Club".
La squadra di Chivu è quasi certa della qualificazione. Lontane le altre italiane, a partire dall'Atalanta, che precede Juventus e Milan: tutte e tre sono fuori dalla Champions e quindi non potranno consolidare la loro posizione. "La vetrina sarebbe affascinante e redditizia: nell'ultima edizione l'Inter ha portato a casa 31,4 milioni, nonostante l'eliminazione agli ottavi di finale. Decisamente niente male", sottolinea il Corriere dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA