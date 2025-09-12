"Seconda seduta in assoluto con la sua nuova squadra per Akanji: poche evidentemente, ma lo svizzero ha lanciato segnali importanti. Sta bene fisicamente e mentalmente, oltre a possedere sufficiente esperienza e mestiere per essere catapultato subito tra i titolari. Insomma, al netto delle ultime verifiche, è da considerare favorito su Bisseck per la difesa che avrà ancora Acerbi al centro e Bastoni sul centro-sinistra.

L’esperienza è il fattore che potrebbe far pendere la bilancia dalla parte di Mkhitaryan nel ballottaggio con Sucic. L’armeno, in questa sosta, è rimasto a lavorare alla Pinetina. Vuole dire che è nelle migliori condizioni per affrontare un match già ad alta tensione. Per il croato, invece, sarebbe una sorta di debutto e, dal punto di vista emotivo, qualcosa rischierebbe di pagare. E Çalhanoglu? Vero che non ha brillato nemmeno con la Turchia, ma è anche l’unico nerazzurro con certe caratteristiche. Difficile che Chivu ne faccia a meno".