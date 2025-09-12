Del derby d'Italia di sabato sera tra Juve e Inter ha parlato, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico Fabio Capello:

Andrea Della Sala Redattore 12 settembre 2025 (modifica il 12 settembre 2025 | 11:05)

Per quanto riguarda l’Inter partirei dal fatto che i nerazzurri hanno acquistato un giocatore che a me piace tantissimo come difensore, Akanji. Con lui l’Inter è riuscita a rinforzare una squadra che a livello difensivo già sapeva fare molto bene la sua parte. La cosa più importante per i nerazzurri è invece recuperare lo spirito giusto a centrocampo, in particolare Calhanoglu.

Domenica l’ho guardato attentamente nella partita che la Turchia ha giocato contro la Spagna nelle qualificazioni al Mondiale: è un giocatore da recuperare nella testa, nello spirito e nella velocità di gioco. È stato a lungo l’uomo in più a centrocampo dell’Inter, imprescindibile. Ho sempre detto che era uno dei tre centrocampisti più forti d’Europa.

E pure Barella in Nazionale non mi è sembrato il solito uomo in più che si vede a Milano. Se loro sono da recuperare di testa, però, a livello collettivo è lo spirito di squadra quello che è assolutamente da ritrovare, con la determinazione giusta che mi sembra sia andata persa con quella famosa sconfitta in finale di Champions League a fine maggio.

Credo che da parte di Chivu ci sarà da lavorare su questo aspetto, anche perché la squadra è ancora forte e ha tutto, a partire da un attacco di grandissimo livello con Thuram e Lautaro che si integrano perfettamente tra di loro. Insomma, la questione è psicologica: recuperare la sicurezza e la serenità che avevano prima di quella brutta finale.

L'esame Juventus per trovare fiducia — "Ecco il doppio test: totale per la Juventus, di recupero per l’Inter. Per i bianconeri non va sottovalutata la probabile assenza di Conceiçao, perché lui avrebbe assicurato l’uno contro uno soprattutto sulla fascia sinistra dell’Inter dove c’è qualche problema a difendere: poteva essere una carta in più.

Apro una breve parentesi: a mio parere le due squadre in campo nel derby d’Italia hanno un problema in comune, che è il fatto di essere andate a giocare il Mondiale per Club: in estate hanno fatto una preparazione cortissima, hanno avuto poco tempo di recuperare e ritengo che di questo ne risentiranno di più verso marzo o aprile. Adesso cominciano tutte le competizioni, questo problema se lo porteranno dietro nel corso della stagione.

Nell’Inter invece potrebbe essere un buon test per Sucic, ovviamente se gli verrà data la chance di dare il suo contributo. lo credo sia perché mi sembra meno stanco di altri compagni di squadra, sia perché lì nel centrocampo dell’Inter, appunto, potrebbero aprirsi delle opportunità. E gli italiani di ritorno dalla trasferta in Ungheria potrebbero beneficiare della tiratissima vittoria contro Israele, a livello di morale. Ogni dettaglio può essere decisivo"