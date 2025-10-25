Napoli e Inter arrivano alla sfida di questo pomeriggio con una defezione importante in attacco. Gli azzurri dovranno rinunciare a Rasmus Hojlund, ormai fermo da una settimana. Il danese ieri ha provato a forzare, ma non è al meglio ed è stato lasciato a casa. Conte proverà a sorprendere tutti come rivela il Corriere dello Sport:

"La soluzione del finto centravanti, dicevamo, è una novità. Assoluta: da Lukaku a Hojlund, passando per Lucca, il Napoli si è sempre appoggiato a un centravanti di ruolo nelle 51 partite del ciclo di Conte. Il falso nove di serata sarà innanzitutto Neres, rapido e tecnico, sinistro fulminante. Il suo compito sarà metterla sulla velocità, l’uno contro uno, il fraseggio stretto con i compagni e il movimento per mettere in difficoltà il trio difensivo dell’Inter togliendo riferimenti.

Conte, soprattutto prima del Psv e in uno spezzone di un’amichevole a Castel di Sangro, ha provato anche De Bruyne in quella posizione: possibili scambi di ruolo in corsa, con Neres più largo a sinistra e McTominay da mezzala. Si vedrà, piani e tematiche sono in elaborazione. E sono tutti finalizzati a far saltare i piani difensivi avversari e ad aumentare i livelli di qualità, dinamismo e concretezza di una fase apparsa carente nell’ultimo quarto di campo sia a Torino, sia a Eindhoven. Lo snodo del tunnel: il Napoli sta cercando la luce, quella vera, in ogni modo. Magari la riaccenderà un falso nove".