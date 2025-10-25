FC Inter 1908
Retroscena CdS: rumori durante conferenza Chivu? Da dove venivano e di chi erano

Il racconto dell'inviato del quotidiano ad Appiano Gentile per l'appuntamento della vigilia di Napoli-Inter
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

La vigilia di Napoli-Inter è stata scandita dalle parole di Cristian Chivu.

In conferenza stampa si è verificato un siparietto che ha colpito tutti ed è finito sui social. Il Corriere dello Sport lo racconta nel dettaglio:

"Mentre Chivu parla in conferenza stampa, dalla vicina sala da pranzo si sentono urla, versi e soprattutto risate. La squadra sta pranzando. Il clima evidentemente è leggero, nonostante sia la vigilia di una sfida che non si può non considerare scudetto.

Anzi, quei “rumori” sono fatti apposta per disturbare l'incontro con i giornalisti. Il primo a sorriderne, però, è proprio il tecnico rumeno. «Mi sa che il giorno di riposo non ha fatto bene…», commenta, ma è solo una battuta. Tanto da dare l’impressione che sia perfino soddisfatto di come i suoi giocatori si stiano avvicinando al big-match. Probabilmente, era proprio ciò che voleva. L’unico fastidio è un insetto che gli ronza attorno e gli finisce pure dentro la maglietta. Ma viene scacciato e si può continuare a sorridere. del resto, tutto rientra nella normalità".

