Denzel Dumfries e Matteo Darmian sono ancora ai box e non si sa per quanto tempo. Chivu, che ne ha parlato anche ieri in conferenza stampa, spera di riaverli presto, ma al momento non c'è alcuna certezza. L'unico aggiornamento sui due evidenzia una piccola differenza nel percorso che stanno affrontando. La propone il Corriere dello Sport in edicola stamattina:
CdS – Inter, quando tornano Dumfries e Darmian? C’è una differenza tra i due
L'aggiornamento dall'infermeria nerazzurra occupata dai due laterali nerazzurri oltre che da Di Gennaro e Palacios
"L’olandese si sta allenando in palestra in questi giorni, sperando di poter tornare presto a lavorare in campo. La fine del tunnel non sembra però così vicina. L’ex Torino, invece, ha iniziato il percorso di riatletizzazione ed è leggermente più avanti. Non così tanto da pensare che possa tornare già a Genova".
