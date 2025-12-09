Balla ancora qualcosa nelle scelte di formazione di Cristian Chivu per la gara di stasera. L'undici iniziale di Inter-Liverpool dipende anche dalla piccola speranza di recuperare Manuel Akanji, assente ieri ad Appiano a causa di una sindrome influenzale. Il Corriere dello Sport rivela verso quale soluzione sembra orientato l'allenatore nerazzurro:
CdS – Inter-Liverpool, Chivu può scegliere una conferma mai vista in stagione
L'ipotesi di formazione rivelata dal quotidiano per una situazione che non si era creata quest'anno
"Senza Akanji, potrebbe toccare ancora a Francesco Acerbi, con Bisseck al posto dello svizzero. Sarebbe la prima volta in stagione con l’ex Lazio titolare due volte nel giro di tre giorni. Gli straordinari non lo spaventano di certo: anche Chivu ha sottolineato la sua grande capacità di recuperare in fretta le energie".
