Comincia oggi la girandola dei rientri in casa nerazzurra nella settimana che porta al big match con la Juventus

Daniele Vitiello Redattore/inviato 9 settembre 2025 (modifica il 9 settembre 2025 | 08:46)

I cancelli di Appiano Gentile torneranno ad aprirsi nella giornata di oggi. Dopo i tre giorni di riposo concessi, Cristian Chivu ritroverà coloro che sono rimasti a Milano, a cui si aggregheranno i primi rientrati. Il Corriere dello Sport in edicola stamattina specifica il piano dei nerazzurri:

"Oggi tocca a Zielinski, Calhanoglu e agli olandesi Dumfries e De Vrij. Domani, invece, sarà il turno degli azzurri, reduci dal match con Israele, di Sucic e pure di Akanji, che avrà il primo vero assaggio della sua nuova squadra, dopo il rapido blitz dello scorso 1° settembre, quando sbarcò a Milano giusto il tempo necessario per sostenere le visite mediche e firmare il suo contratto.

A chiudere il gruppo sarà Lautaro, atteso non prima di venerdì. Per tutti i suoi nazionali, Chivu ha sostanzialmente adottato la stessa linea di Inzaghi, ovvero concedere un giorno di stacco prima di dare appuntamento alla Pinetina, così da smaltire fatiche e magari qualche viaggio particolarmente pesante.

Evidentemente, questi rientri scaglionati complicano la preparazione del big-match con la Juventus. Anche Tudor, però, sarà nella stessa condizione. In questo senso, un minimo di incertezza va conservato proprio per Lautaro, che avrà anche il fuso da digerire. Con Inzaghi non ci sono mai stati dubbi sull’impiego del Toro dopo le soste. Facile che sia così anche con Chivu, ma prima ci vorrà una verifica sulle condizioni dell’argentino".