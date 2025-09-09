"Tra oggi e domani Appiano si ripopolerà come ai vecchi tempi, o quasi: per la ripresa degli allenamenti, dopo tre giorni liberi concessi al gruppo, Cristian Chivu avrà a disposizione la maggior parte dei nazionali assenti durante la sosta - i primi a rientrare saranno Calhanoglu, Zielinski, Dumfries e De Vrij, da domani gli italiani più Sucic e Akanji - ma dovrà aspettare ancora per riabbracciare i due attaccanti titolari. Marcus Thuram, impegnato questa sera con la Francia contro l’Islanda, e Lautaro Martinez, che nella notte tra oggi e domani giocherà con la sua Argentina in Ecuador l’ultima partita delle qualificazioni mondiali, si uniranno ai compagni per ultimi, giovedì. Per entrambi, di fatto, ci saranno solo due allenamenti per preparare la super sfida in casa della Juventus che sabato (alle ore 18) riaprirà la stagione dell’Inter", sottolinea La Gazzetta dello Sport.