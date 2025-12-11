"Se 3 indizi fanno una prova, cosa fanno 5? Una domanda lecita, considerando che 5 delle 6 sconfitte rimediate dall’Inter in questo primo scorcio di stagione sono arrivate in uno scontro diretto o in un big-match. In questo senso, l’unica vera eccezione è il successo in casa della Roma.

Un po’ meno quello sulla Lazio, visto che la squadra di Sarri staziona a metà classifica. Ad ogni modo, c’è una netta differenza nel rendimento e nei numeri raccolti da Lautaro e soci quando il livello delle gare si alza. L’attacco segna meno. La difesa incassa di più. E, più in generale, aumentano errori, disattenzioni, mentre calano cattiveria e concretezza. Chiaro che il valore dell’avversario faccia la differenza. Ma lo è altrettanto che una grande squadra, per puntare in alto e conquistare titoli e trofei, debba battere qualche rivale diretta".