Il quotidiano torinese parla degli allenatori della Serie A e dei papabili per la panchina della Nazionale. In attesa l'allenatore che ha appena lasciato il Napoli

Eva A. Provenzano Caporedattore 31 maggio 2026 (modifica il 31 maggio 2026 | 23:16)

Il quotidiano La Stampa parla delle panchine del futuro per la Serie A. Con il Milan che, dopo l'esonero di Max Allegri, sta facendo il casting per il nuovo allenatore. Tra le idee rientra anche Arne Slot, appena esonerato dal Liverpool dove dovrebbe approdare Iraola, uno degli allenatori presi in considerazione dal club rossonero. Ma l'ex tecnico dei Reds, rappresentato da Rafaela Pimenta (legata a Raiola), in buonissimi rapporti con Ibra, vuole prima capire qual è effettivamente il progetto della società rossonera.

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"Nei prossimi giorni è in programma un incontro con Ralf Rangnick che chiede pieni poteri anche sul settore giovanile peril ruolo di direttore tecnico. Martedi i vertici rossone-

ri parleranno con Oliver Glasner, allenatore della sua scuola", si legge sul quotidiano torinese.

Che parla pure di altri allenatori. Come Carlos Cuesta, riconfermato dal Parma. Come Antonio Conte che ha appena lasciato il Napoli e sarebbe stato contattato dal Fenerbahce nel bel mezzo della campagna elettorale per il nuovo presidente.

L'ex tecnico dell'Inter avrebbe chiesto un ingaggio di 15 mln + 5 mln di bonus in caso di vittoria del campionato turco. Di Conte il giornale scrive: "Conte è in attesa di capire se sarà lui il ct prescelto da Malagò, vicinissimo ad essere eletto nuovo presidente della FIGC, per guidare in futuro la Nazionale o se toccherà a Roberto Mancini".

(Fonte: La Stampa)