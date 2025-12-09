"I suoi compiti in campo saranno chiari. Gliel’ha sussurrato anche Chivu ieri: dovrà essere il primo a guidare la pressione, insieme a Lautaro, quando l’Inter deciderà di aggredire in avanti la squadra di Slot. L'obiettivo è ovviamente anche quello di tornare a segnare in Champions. Il gol in Europa gli manca addirittura dal 17 settembre, quando siglò la doppietta di testa in casa dell’Ajax. Fu il protagonista principale della reazione nerazzurra dopo le due sconfitte contro Udinese e Juventus. Nelle ultime due, tra campionato e Coppa Italia, ha timbrato tre volte. Stasera avrebbe un sapore diverso, perché Thuram e la squadra cercano una prova di forza".