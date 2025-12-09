Marcus Thuram è stato al fianco di Cristian Chivu ieri pomeriggio in conferenza stampa ad Appiano Gentile. I due hanno risposto alle domande dei giornalisti presenti, al termine della rifinitura alla vigilia di Inter-Liverpool. Dalle parole dell'attaccante nerazzurro è emerso un particolare sottolineato dal Corriere dello Sport. Si legge infatti nel focus sul numero 9:
CdS – Inter, un gesto di Thuram conferma la grande empatia con Chivu
Il quotidiano sottolinea un passaggio in particolare della conferenza stampa dell'attaccante nerazzurro
"Un percorso che il francese spera possa portarlo a livello individuale anche a entrare nei cinque attaccanti più forti in circolazione. Provando a essere ogni giorno la sua «migliore versione», ha detto, ripetendo un’espressione utilizzata più volte da Chivu ai microfoni in questi mesi. Sottigliezza passata quasi inosservata, ma che suona come ulteriore conferma dell'empatia che si è creata all’interno dello spogliatoio".
