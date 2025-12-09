FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Repubblica – Inter, a destra Carlos Augusto, Luis Henrique o Diouf? Scelta a sorpresa di Chivu

news

Repubblica – Inter, a destra Carlos Augusto, Luis Henrique o Diouf? Scelta a sorpresa di Chivu

Repubblica – Inter, a destra Carlos Augusto, Luis Henrique o Diouf? Scelta a sorpresa di Chivu - immagine 1
Il dubbio più grande per la formazione di stasera è sulla fascia destra. Da monitorare le condizioni di Akanji colpito da influenza
Andrea Della Sala Redattore 

Il dubbio più grande per la formazione di stasera è sulla fascia destra. Da monitorare le condizioni di Akanji colpito da influenza:

Repubblica – Inter, a destra Carlos Augusto, Luis Henrique o Diouf? Scelta a sorpresa di Chivu- immagine 2
Getty Images

"Seguendo gli indizi, aspettando il rientro di Dumfries, in fascia dovrebbe confermare il figliol prodigo Luis Henrique, che sabato ha finalmente giocato una buona partita dopo tanti spezzoni mediocri. Alla mezzala sinistra il favorito è Mkhitaryan, con Diouf pronto a entrare nel finale. In attacco, confermati Thuram e Lautaro, che nel 2025 ha segnato in tutte le cinque partite di Champions che ha giocato a San Siro, compresa quella col Barcellona, momento più bello di una stagione conclusa nel modo più brutto", scrive Repubblica.

Leggi anche
CdS – Inter, quando tornano Dumfries e Darmian? C’è una differenza tra i due
Inter, Chivu ne cambia tre. Akanji? Si proverà fino all’ultimo. Sorpresa Mkhitaryan, a...

© RIPRODUZIONE RISERVATA