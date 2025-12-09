Il dubbio più grande per la formazione di stasera è sulla fascia destra. Da monitorare le condizioni di Akanji colpito da influenza:
"Seguendo gli indizi, aspettando il rientro di Dumfries, in fascia dovrebbe confermare il figliol prodigo Luis Henrique, che sabato ha finalmente giocato una buona partita dopo tanti spezzoni mediocri. Alla mezzala sinistra il favorito è Mkhitaryan, con Diouf pronto a entrare nel finale. In attacco, confermati Thuram e Lautaro, che nel 2025 ha segnato in tutte le cinque partite di Champions che ha giocato a San Siro, compresa quella col Barcellona, momento più bello di una stagione conclusa nel modo più brutto", scrive Repubblica.
