"L’Inter ha dominato quasi senza sforzi per una settantina di minuti abbondanti. Solo nel finale si è abbassata un po’ troppo lasciando all’Udinese l’iniziativa. Senza rischiare nulla, però. Anche perché, badando al sodo, Chivu ha preferito chiudere con un 5-4-1: Acerbi e De Vrij, entrati in corsa, a comporre la linea arretrata con Bisseck e Akanji avanzato in mediana, come contro il Genoa. Non ce ne sarebbe stato bisogno se Lautaro e soci avessero dato consistenza alla netta supremazia. Con un’altra rete, infatti, le (blande) velleità dei padroni di casa si sarebbero spente sul nascere. Ma, se lo spreco di troppe occasioni continua ad essere uno dei pochi difetti di questa Inter, la tenuta difensiva è ormai un dato acquisito. Prova ne sia l’undicesimo clean sheet in 21 giornate".