"Al termine di un pomeriggio stranamente tiepido, reso più rigido solo nel finale dalle folate scomposte dell’Udinese, Cristian Chivu si sbottona e lascia capire — per chi non avesse ancora chiaro il concetto — che l’Inter ferita da una stagione senza trofei ha quel qualcosa in più, che non si compra al mercato. Una fame di scudetto che si capisce fin dalla formazione iniziale (solo Bastoni e Thuram rifiatano in vista dell’Arsenal martedì) e poi si percepisce su quasi tutti i palloni, anche perché per oltre il 70% sono tra i piedi nerazzurri", analizza il Corriere della Sera.