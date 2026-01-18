L'Inter vince anche contro l'Udinese e blinda il primo posto in attesa della sfida del Milan di stasera che può ritornare a -3. A Udine campo ostico, ma la squadra di Chivu va in vantaggio e poi blinda il risultato.
Chivu si sbottona. L’Inter ha quel qualcosa in più: “Un fattore che non si compra sul mercato”
"Al termine di un pomeriggio stranamente tiepido, reso più rigido solo nel finale dalle folate scomposte dell’Udinese, Cristian Chivu si sbottona e lascia capire — per chi non avesse ancora chiaro il concetto — che l’Inter ferita da una stagione senza trofei ha quel qualcosa in più, che non si compra al mercato. Una fame di scudetto che si capisce fin dalla formazione iniziale (solo Bastoni e Thuram rifiatano in vista dell’Arsenal martedì) e poi si percepisce su quasi tutti i palloni, anche perché per oltre il 70% sono tra i piedi nerazzurri", analizza il Corriere della Sera.
"L’Udinese fa un solo tiro in porta, nemmeno appariscente con Piotrowski, a fine primo tempo. Nel finale Runjaic prova con tre punte e Chivu risponde con De Vrij e Acerbi e il dirottamento di Akanj davanti alla difesa, come aveva già fatto a Genova, in un’altra vittoria netta nelle modalità ma risicata nel risultato, un paradosso che l’Inter coltiva un po’ troppo, ma che lascia strascichi solo negli scontri diretti: dal quinto posto in giù Chivu ha battuto tutte le avversarie, visto che mancava proprio l’Udinese, vittoriosa a San Siro a fine agosto", precisa il quotidiano.
