Il focus dal quotidiano sul brasiliano che giocherà stasera la sua nona partita da titolare di fila

Daniele Vitiello Redattore/inviato 7 gennaio 2026 (modifica il 7 gennaio 2026 | 15:32)

Luis Henrique sta avendo la continuità che cercava. Anche a causa di contingenze, il brasiliano si ritroverà stasera a giocare la sua nona partita di fila dal primo minuto. La sensazione è che manchi ancora uno step, ma dei miglioramenti ci sono stati. Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport di oggi.

Si legge infatti: "Alcune risposte, di fatto, sono arrivate. La continuità raggiunta è figlia anche del rendimento garantito dal ragazzo, non soltanto di contingenze, che pur hanno avuto un peso.

Col passare delle settimane, però, Luis Henrique ha iniziato ad avvertire realmente la fiducia del suo allenatore e del resto dei compagni: questo il fattore che lo ha aiutato tantissimo a togliersi di dosso l’eccessiva timidezza delle prime apparizioni. Non è ancora riuscito a sfoggiare l’intero repertorio di giocate e guizzi dalla metà campo in avanti, l’aspetto per il quale l’Inter lo aveva puntato con determinazione, ma si è messo comunque nella condizione di dare una mano importante nella catena di destra".