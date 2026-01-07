L'arrivo di Akanji in estate, nell'ultimo giorno di mercato, ha di fatto cambiato le sorti della difesa dell'Inter

Andrea Della Sala Redattore 7 gennaio 2026 (modifica il 7 gennaio 2026 | 13:02)

L'arrivo di Akanji in estate, nell'ultimo giorno di mercato, ha di fatto cambiato le sorti della difesa dell'Inter. Lo svizzero, ex City, è il titolare indiscusso e tutto ruota attorno a lui.

"Chivu ha trovato un assetto pressoché definitivo. Ci è riuscito anche grazie alle virtù del jolly pescato dal mazzo a fine estate: l’impatto di Manuel Akanji sull’Inter va molto al di là del proprio ruolo di guardiano, anzi lo svizzero ha un riflesso su tutto il reparto. L’ex City ha indotto il tecnico a costruire una nuova difesa “attorno” a lui: che giochi da centralone, come spesso da qui a fine stagione, o che torni saltuariamente sul centro-destra, come potrebbe capitare oggi a Parma, è lui il vero perno", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Nelle notti più difficili, come quella per cuori forti di domenica prossima contro il Napoli contiano, ma anche nelle ultime due scivolose in campionato, quella in casa della Dea e l’ultima a San Siro col Bologna, erano sempre Bisseck e Bastoni gli scudieri ai lati di Akanji. Eccolo il trio diventato titolare per meriti sul campo, in un assetto “ mobile”. Al netto degli svarioni in marcatura, qualcuno particolarmente grave, anche il tedescone possiede la dote della duttilità: può fare almeno un paio di ruoli all’interno di questa compagnia di ballo. La sfida di Parma, però, è troppo ravvicinata rispetto a quella contro il Napoli perché Chivu non pensi di risparmiare qualcuno in difesa: tra quattro giorni il crash test contro quella furia di Hojlund è pericoloso, meglio essere riposati", aggiunge Gazzetta.