"L'Inter in serata torna al Tardini, dove ad aprile si fece rimontare da 0-2 a 2-2. Un conto in sospeso da regolare. L'allenatore del Parma allora era proprio Chivu, che vivrà una notte speciale. Il 18 febbraio 2025 veniva nominato allenatore dei ducali, al posto di Pecchia con la squadra terzultima: prima esperienza in A, 13 partite con cui ha raggiunto l'obiettivo salvezza e si è guadagnato la panchina dell'Inter. Torna con le spalle larghe e il primato da difendere, anche per presentarsi domenica con il muso davanti. Il momento è positivo, il trend con le medio-piccole pure: l'Inter ha perso solo con l'Udinese", ricorda Repubblica.