"Il tecnico nerazzurro sta usando queste settimane per esplorare davvero l’intera rosa, alla ricerca di risposte tecniche e mentali in vista della seconda parte di stagione. Rispetto al passato, l’Inter oggi può contare su quattro attaccanti veri. Lautaro, galvanizzato dalla doppietta di domenica contro il Pisa che lo ha portato in vetta alla classifica marcatori, è il riferimento assoluto, ma alle sue spalle Thuram, Pio Esposito e Bonny hanno dimostrato di saper incidere".