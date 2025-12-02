Dopo tante partite complicate, il calendario pone l'Inter di fronte a una gara molto più abbordabile, almeno sulla carta. Domani sera, a San Siro, arriva infatti il Venezia per gli ottavi di finale di Coppa Italia. E, come scrive Il Giorno, Chivu potrebbe optare per un turnover quasi totale:
Inter-Venezia, Chivu pronto al turnover quasi totale: l’allenatore sta usando…
"Più di una semplice parentesi infrasettimanale. Più di una normale volontà di tenersi aperta ogni porta sino allo sprint finale, come un anno fa. Per Cristian Chivu, gli ottavi di finale di Coppa Italia con il Venezia di domani (ore 21) rappresentano il banco di prova ideale per un turnover quasi totale".
"Il tecnico nerazzurro sta usando queste settimane per esplorare davvero l’intera rosa, alla ricerca di risposte tecniche e mentali in vista della seconda parte di stagione. Rispetto al passato, l’Inter oggi può contare su quattro attaccanti veri. Lautaro, galvanizzato dalla doppietta di domenica contro il Pisa che lo ha portato in vetta alla classifica marcatori, è il riferimento assoluto, ma alle sue spalle Thuram, Pio Esposito e Bonny hanno dimostrato di saper incidere".
