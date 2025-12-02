I detrattori erano già in cima al piedistallo per criticarlo, per provare ad abbatterlo nel morale. E lui, come di consueto, ha risposto a modo suo. Lautaro Martinez ha dimostrato ancora una volta di essere un giocatore di livello superiore. Scrive il Giornale:
Giornale: “Lautaro? Numeri impietosi… per i detrattori. E ricorda Vieri perché…”
"Ogni volta che Lautaro Martinez non segna, scatta l’accanimento da parte di chi banalizza il calcio ai freddi numeri, dimenticando che nemmeno un centravanti dovrebbe essere giudicato soltanto per i gol che fa o non fa. Gol che Lautaro comunque porta a casa, oltre al lavoro sporco che prova a sobbarcarsi. La doppietta al Pisa è statala risposta più lautariana possibile a queste critiche: rabbiosa, tecnica e provvidenziale".
"Non tanto per sé, quanto per l’Inter che doveva sbloccare una partita complicata. In queste reazioni, Lautaro ricorda il Vieri nerazzurro, spesso ripreso perché doveva sempre fare qualcosa in più o di diverso. Non a caso tra i due c’è profonda stima. Ciò detto, i numeri sono impietosi... con i detrattori. Lautaro non è mai stato uno da 30 gol, e mai lo sarà, proprio perché fa tante altre cose. E sta segnando al suo consueto ritmo, se non addirittura oltre".
(Fonte: Il Giornale)
