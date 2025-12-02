I detrattori erano già in cima al piedistallo per criticarlo, per provare ad abbatterlo nel morale. E lui, come di consueto, ha risposto a modo suo

I detrattori erano già in cima al piedistallo per criticarlo, per provare ad abbatterlo nel morale. E lui, come di consueto, ha risposto a modo suo. Lautaro Martinez ha dimostrato ancora una volta di essere un giocatore di livello superiore. Scrive il Giornale:

"Non tanto per sé, quanto per l’Inter che doveva sbloccare una partita complicata. In queste reazioni, Lautaro ricorda il Vieri nerazzurro, spesso ripreso perché doveva sempre fare qualcosa in più o di diverso. Non a caso tra i due c’è profonda stima. Ciò detto, i numeri sono impietosi... con i detrattori. Lautaro non è mai stato uno da 30 gol, e mai lo sarà, proprio perché fa tante altre cose. E sta segnando al suo consueto ritmo, se non addirittura oltre".