"Ulteriori indicazioni sulle scelte di Chivu arriveranno nei prossimi giorni, quando la truppa nerazzurra continuerà ad allenarsi tranne il 1° gennaio in occasione del giorno di riposo prima di entrare nel vivo della sfida contro il Bologna. Tra gli infortunati per la partita a San Siro contro la squadra di Italiano saranno ancora out sia Darmian sia Bonny, anche se il primo punta a rientrare (almeno tra i convocati) per la trasferta di Parma mentre il francese ha messo nel mirino la partitissima contro i partenopei, rinunciando verosimilmente a malincuore al match da ex contro la sua ultima squadra al Tardini".