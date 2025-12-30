Il lavoro verso la prossima di campionato è iniziato ieri ad Appiano Gentile. Con la buona notizia del rientro in gruppo di Francesco Acerbi, ma senza chiudere del tutto le porte dell'infermeria dell'Inter. Questo l'aggiornamento, a tal proposito, dal Corriere dello Sport di oggi:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa CdS – Inter, verso il Bologna: in due non saranno a disposizione di Chivu
news
CdS – Inter, verso il Bologna: in due non saranno a disposizione di Chivu
L'aggiornamento dall'infermeria nerazzurra sul quotidiano di stamattina
"Ulteriori indicazioni sulle scelte di Chivu arriveranno nei prossimi giorni, quando la truppa nerazzurra continuerà ad allenarsi tranne il 1° gennaio in occasione del giorno di riposo prima di entrare nel vivo della sfida contro il Bologna. Tra gli infortunati per la partita a San Siro contro la squadra di Italiano saranno ancora out sia Darmian sia Bonny, anche se il primo punta a rientrare (almeno tra i convocati) per la trasferta di Parma mentre il francese ha messo nel mirino la partitissima contro i partenopei, rinunciando verosimilmente a malincuore al match da ex contro la sua ultima squadra al Tardini".
© RIPRODUZIONE RISERVATA