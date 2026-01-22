Molto probabili i playoff per l'Inter in Champions League: ciò significherà due partite in più nel mese di febbraio, fattore che andrebbe sicuramente ad incidere nella corsa scudetto. "Scudetto che è l’obiettivo principale - scrive oggi Tuttosport, che racconta anche un retroscena -.
Inter, Tuttosport svela: “Marotta non ha mai perdonato ad Inzaghi il fatto che…”
Il presidente Marotta non ha mai perdonato a Inzaghi i campionati persi perché nei suoi pensieri la Champions è una ricchissima ciliegina mentre in Italia un organico come quello dell’Inter deve primeggiare.
In tal senso Chivu non si può certo lamentare: il ds Ausilio gli ha consegnato una squadra davvero con due titolari intercambiabili. Non si fa peccato a pensare che l’ultima stagione inzaghiana avrebbe avuto un epilogo differenze con Pio Esposito (che, grazie alla prestazione con l’Arsenal ha moltiplicato gli estimatori pure in Premier) e Bonny anziché Taremi e Arnautovic".
