Promosso ancora a pieni voti Alessandro Bastoni da centrale in una difesa a quattro con la maglia dell'Italia. Dal Corriere dello Sport, infatti, per il difensore nerazzurro arriva un 7 in pagella questa mattina, nonostante l'autogol nel finale di gara. Si legge a proposito della sua prestazione:
CorSport – Spicca Bastoni in Israele-Italia: partita da 7 in pagella, ecco perché
Il difensore dell'Inter si è messo in evidenza anche in queste due partite con la nazionale in un ruolo diverso dal solito
"Dietro è il migliore, imposta e recupera, prende i tempi ai veloci israeliani. Dal suo piede parte l’azione dell’1-1, costruzione tutta made in nerazzurro. Sfortunato sull’autogol".
