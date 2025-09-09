Al posto di Yildiz e Conceiçao, infatti, finora hanno giocato soltanto Nico Gonzalez (oggi all’Atlético Madrid) e Weston McKennie, forte candidato alla fascia sinistra al posto dello squalificato Cambiaso. Lì, però, in caso di necessità potrebbe giocare anche Koopmeiners - anche se preferisce la mediana -, perché Edon Zhegrova sta sì lavorando duramente per entrare in condizione, ma di fatto non gioca un minuto di calcio agonistico da metà dicembre 2024: niente amichevoli né partite ufficiali per lui, che quindi pare destinato al massimo a un ingresso nel secondo tempo. A questo punto, però, Tudor non esclude di aggiungere una punta alla formazione di partenza, a maggior ragione se le fasce saranno presidiate da due giocatori attenti tatticamente come Pierre Kalulu e McKennie (in ballottaggio con Filip Kostic e Joao Mario). Occhio quindi al menù del derby d’Italia: la portata principale sarà servita per sabato alle 18 all’Allianz Stadium, assicurati sapori forti.

"Viste le caratteristiche di Yildiz, effervescente nelle prime due uscite stagionali e ormai centrale nell’ecosistema juventino, le opzioni 3-5-2 e 3-4-1-2 dipendono da dove l’allenatore vorrà sfruttare gli effetti del talento del turco. Nella prima opzione giocherebbe mezzala con ovvia licenza di avanzare, nella seconda sarebbe il trequartista unico: più accentrato, prometterebbe imprevedibilità tra le linee dell’Inter e la possibilità di innescare le due punte. Ecco, le due punte: Dusan Vlahovic ha già segnato due volte partendo dalla panchina e si è ripetuto con la Serbia in casa della Lettonia (oggi sarà ancora in campo a Belgrado contro l’Inghilterra). L’ex Fiorentina rientrerà però dopo rispetto a Openda, che invece potrebbe essere catechizzato con calma in vista del suo esordio. Con il Canada, Jonathan David gioca spesso in un attacco a due punte e lo stesso ha fatto Lois in passato. Saranno probabilmente gli allenamenti della Continassa a dare il responso finale, intanto Openda sogna già un debutto speciale contro l’Inter. Giusto per capire cosa significa essere un attaccante della Juventus", aggiunge il quotidiano.