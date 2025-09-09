FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa GdS – Inter senza Calhanoglu? Due ipotesi: ecco come potrebbe giocare Chivu senza il turco

news

GdS – Inter senza Calhanoglu? Due ipotesi: ecco come potrebbe giocare Chivu senza il turco

GdS – Inter senza Calhanoglu? Due ipotesi: ecco come potrebbe giocare Chivu senza il turco - immagine 1
L'ipotesi di lasciare fuori il regista contro la Juventus non è così remota. Tutto dipenderà dalla condizione fisica del giocatore al rientro
Andrea Della Sala Redattore 

Da oggi inizierà la preparazione dell'Inter per la sfida di sabato sera contro la Juve. Chivu ritroverà piano piano i nazionali e dovrà valutare le condizioni fisiche di tutti. Anche di Calhanoglu. Il turco, contro l'Udinese, è apparso indietro e non è così remota l'ipotesi che possa stare fuori nella gara contro i bianconeri. Tutto dipenderà da come si farà trovare di rientro ad Appiano.

GdS – Inter senza Calhanoglu? Due ipotesi: ecco come potrebbe giocare Chivu senza il turco- immagine 2
Getty Images

Intanto, si ragiona anche a un'Inter senza il regista. Queste le ipotesi secondo La Gazzetta dello Sport: "Tutte le opzioni di Chivu per il suo centrocampo: se dovesse escludere Calha, Barella si sposterebbe in regia. Con il 3-4-2-1 spazio a Diouf accanto all’azzurro".

GdS – Inter senza Calhanoglu? Due ipotesi: ecco come potrebbe giocare Chivu senza il turco- immagine 3

Leggi anche
CdS – Inter, rientri scaglionati complicano il lavoro verso la Juve: Lautaro? Da...
Inter, Chivu riabbraccia i nazionali: in 4 oggi ad Appiano. Solo due allenamenti per la ThuLa

© RIPRODUZIONE RISERVATA