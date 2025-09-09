Da oggi inizierà la preparazione dell'Inter per la sfida di sabato sera contro la Juve. Chivu ritroverà piano piano i nazionali e dovrà valutare le condizioni fisiche di tutti. Anche di Calhanoglu. Il turco, contro l'Udinese, è apparso indietro e non è così remota l'ipotesi che possa stare fuori nella gara contro i bianconeri. Tutto dipenderà da come si farà trovare di rientro ad Appiano.
GdS – Inter senza Calhanoglu? Due ipotesi: ecco come potrebbe giocare Chivu senza il turco
L'ipotesi di lasciare fuori il regista contro la Juventus non è così remota. Tutto dipenderà dalla condizione fisica del giocatore al rientro
Intanto, si ragiona anche a un'Inter senza il regista. Queste le ipotesi secondo La Gazzetta dello Sport: "Tutte le opzioni di Chivu per il suo centrocampo: se dovesse escludere Calha, Barella si sposterebbe in regia. Con il 3-4-2-1 spazio a Diouf accanto all’azzurro".
