Da oggi inizierà la preparazione dell'Inter per la sfida di sabato sera contro la Juve. Chivu ritroverà piano piano i nazionali e dovrà valutare le condizioni fisiche di tutti. Anche di Calhanoglu. Il turco, contro l'Udinese, è apparso indietro e non è così remota l'ipotesi che possa stare fuori nella gara contro i bianconeri. Tutto dipenderà da come si farà trovare di rientro ad Appiano.