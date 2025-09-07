In Juventus-Inter ci sarà spazio anche per il debutto in maglia nerazzurra di Manuel Akanji. Con moltissima probabilità, già dal primo minuto. Il motivo lo spiega il Corriere dello Sport di oggi:
CdS – Juventus-Inter, Akanji verso la titolarità: è già in perfetta forma
"Ci sarà anche spazio per inserire Akankji. L’ultimo arrivato, infatti, dovrebbe essere l’unico elemento di discontinuità rispetto all’Inter inzaghiana. Vero che catapultare in campo un giocatore con pochi allenamenti con i compagni è un rischio. Ma forse lo sarebbe ancora di più confermare Bisseck dopo l’errore che è costato il gol di Atta contro l’Udinese.
Il tedesco, in questi giorni sta lavorando alla Pinetina per migliorare la sua condizione. Contro i friulani era in ritardo e si è visto, ma, con Pavard in uscita, Chivu ha preferito schierarlo comunque. Akanji, invece, oltre che esperto, sembra in perfetta forma, come si è visto con la Svizzera, nel match contro il Kosovo, inaugurato proprio da un suo gol. Insomma, contro Yildiz, che a Bisseck aveva già fatto male nel 4-4 dello scorso ottobre, meglio andare sul sicuro".
