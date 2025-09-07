"Ci sarà anche spazio per inserire Akankji. L’ultimo arrivato, infatti, dovrebbe essere l’unico elemento di discontinuità rispetto all’Inter inzaghiana. Vero che catapultare in campo un giocatore con pochi allenamenti con i compagni è un rischio. Ma forse lo sarebbe ancora di più confermare Bisseck dopo l’errore che è costato il gol di Atta contro l’Udinese.

Il tedesco, in questi giorni sta lavorando alla Pinetina per migliorare la sua condizione. Contro i friulani era in ritardo e si è visto, ma, con Pavard in uscita, Chivu ha preferito schierarlo comunque. Akanji, invece, oltre che esperto, sembra in perfetta forma, come si è visto con la Svizzera, nel match contro il Kosovo, inaugurato proprio da un suo gol. Insomma, contro Yildiz, che a Bisseck aveva già fatto male nel 4-4 dello scorso ottobre, meglio andare sul sicuro".