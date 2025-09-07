"Quando Simone Inzaghi si è seduto in panchina all’Allianz Arena per PSG-Inter non aveva ancora preso una decisione sul suo futuro. La finale di Champions League, seconda in quattro anni del suo ciclo, è stata spartiacque per l’ormai ex allenatore nerazzurro. Fino a quel momento, la testa era rimasta soltanto sull’ultimo atto di una lunga stagione: la posta in palio era troppo alta da permettere di disperdere energie su altri fronti. Poi, ovviamente, nulla è andato come nell’ambiente avrebbero sperato. La debacle di Monaco ha diverse cause, ma tra queste non c’è la distrazione che avrebbe generato il tema se fosse permeato anche all’interno dello spogliatoio".

Inzaghi ha tenuto a specificarlo anche dopo il suo addio all’Inter e non è stato l’unico. Lo ha confermato anche Lautaro Martinez, sebbene la sua intervista rilasciata a France Football abbia scatenato ieri un caso per colpa di una errata traduzione dallo spagnolo. «In quel momento, il mister non ci aveva mai comunicato di avere un’offerta e che sarebbe andato via. Quindi noi eravamo estranei a quelle voci, concentrati su tutti gli obiettivi che avevamo», la risposta del capitano. Il «mai» però era sparito nel testo pubblicato, ribaltando il senso delle sue parole. L’ufficio comunicazione dell’Inter e il giocatore hanno sollecitato una correzione in corsa. La versione del Toro si sovrappone perfettamente a quella del tecnico piacentino e restituisce una verità certificata da consegnare ai posteri, chiudendo per sempre la vicenda".