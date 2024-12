Per il Corriere dello Sport è Denzel Dumfries il migliore in campo di Lazio-Inter. 8 anche per Simone Inzaghi

Gianni Pampinella Redattore 17 dicembre 2024 (modifica il 17 dicembre 2024 | 10:31)

Per il Corriere dello Sport è Denzel Dumfries il migliore in campo di Lazio-Inter. Per l'olandese, autore anche di un gol, il voto è 8: "Una tromba d’aria contro Tavares. E’ stato lui a vorticare sulla fascia, a spaventare Provedel, ad armare Dimarco e ad incornare per il quarto gol. Partitissima".