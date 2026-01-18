Il focus sul risultato di ieri e come è maturato in base alle scelte di Chivu per la gara del Bluenergy Stadium

La vittoria di Udine porta con sé un peso specifico non indifferente per l'Inter. Lo sanno benissimo in casa nerazzurra, considerando la grande attenzione che hanno messo sulla gara e le scelte fatte da Chivu per evitare di sottovalutare l'impegno. Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport:

"Nel ruggito dell’Inter in terra friulana si è palesata tutta la determinazione nell’evitare gli errori dell’anno scorso. Pur mantenendo inalterata l’ambizione di essere protagonisti su ogni fronte, in casa nerazzurra ora sanno che rimane fondamentale pensare al presente, senza lasciarsi distrarre dal resto. Perché si ha la sensazione che questo sia il momento giusto per provare a dare una spallata importante al campionato".