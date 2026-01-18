Lo 0-1 dell'Inter è dimostrazione di forza che mette le cose in chiaro. Per la continuità raggiunta, ma anche per il modo in cui è arrivata alla vittoria di ieri a Udine. Sottolinea infatti il Corriere dello Sport:

"Lautaro Martinez ieri pomeriggio ci ha tenuto a mettere subito le cose in chiaro. La gara è rimasta poi aperta fino al triplice fischio, quantomeno in termini di risultato, ma il capitano nerazzurro ha fatto capire dal primo minuto le intenzioni della capolista.