Lo 0-1 dell'Inter è dimostrazione di forza che mette le cose in chiaro. Per la continuità raggiunta, ma anche per il modo in cui è arrivata alla vittoria di ieri a Udine. Sottolinea infatti il Corriere dello Sport:
Cds – Inter, a Udine il messaggio di Chivu e Lautaro per evitare fraintendimenti
"Lautaro Martinez ieri pomeriggio ci ha tenuto a mettere subito le cose in chiaro. La gara è rimasta poi aperta fino al triplice fischio, quantomeno in termini di risultato, ma il capitano nerazzurro ha fatto capire dal primo minuto le intenzioni della capolista.
Un messaggio recapitato ai compagni, ma anche a chi incollato alla tv sperava in un passo falso dell’Inter. Le scelte di formazione di Cristian Chivu d’altronde non lasciavano poi tanto spazio a fraintendimenti: i nerazzurri avevano spinto prepotentemente fuori dallo spogliatoio i ragionamenti sull’Arsenal, per quanto ghiotta fosse l’occasione di mettere ulteriore pressione alle inseguitrici. Il capitano ha impiegato appena 20’ per mettere la firma decisiva sull’incontro".
