Napoli-Inter è cominciata ieri con una falsa partenza. Perché da un lato Cristian Chivu ha affrontato la consueta conferenza stampa, mentre dall'altro Antonio Conte ha preferito evitare l'appuntamento con i giornalisti. Sul tema è tornato anche il Corriere dello Sport in edicola stamattina:

"Antonio Conte se n’è rimasto zitto. Niente conferenza. La motivazione ufficiale è bella che pronta: quando il Napoli gioca la Champions, il tecnico non parla alla vigilia del turno di Serie A. Nessun caso. Ma Conte – che ha lavorato anche in Inghilterra – sa troppo bene che la scelta del silenzio dopo due sconfitte consecutive, di cui una per 6-2, e alla vigilia di Napoli-Inter, non può non avere un significato politico. Non può non essere interpretata come lo specchio del clima che si respira dalle parti del Vesuvio. Quanto stride il mutismo di Napoli con la leggerezza che trasmette casa Inter. La conferenza di Chivu di ieri è stata involontariamente scanzonata, con lo schiamazzo dei calciatori in sottofondo e il tecnico che spiegava perché ha deciso di dare un giorno libero ai suoi".