Andrea Della Sala Redattore 25 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 09:46)

Chivu ha scelto: con Lautaro giocherà Bonny. Esposito che ha giocato in Champions sarà utile alla causa a gara in corso. L'attaccante francese dovrà sostituire Thuram e proverà a mettere in difficoltà la difesa del Napoli.

"Due lati della stessa medaglia: per capire bellezza e difficoltà del passaggio dalla provincia a una big della Serie A, basta vedere questo inizio di stagione di Sam Beukema e Ange-Yoan Bonny. Il difensore del Napoli sta faticando a garantire quella solidità che il Napoli sembra aver perso dopo l’infortunio di Rrahmani. La punta ex Parma, invece, gara dopo gara sta dimostrando di non soffrire di vertigini e di poter essere un’alternativa di valore alla Thula", analizza La Gazzetta dello Sport.

"La sfida di stasera potrebbe essere uno spartiacque molto importante per entrambi: Sam è chiamato a risollevarsi dopo la serataccia di Eindhoven, Bonny proverà a dare continuità al suo momento magico, fatto di due gol e tre assist nelle ultime due uscite di A. E inoltre, il Maradona evoca dolcissimi ricordi all’attaccante francese, che oggi compirà 22 anni e sogna un compleanno speciale. Lo scorso anno, a Fuorigrotta realizzò la sua prima rete in Serie A su calcio di rigore, procurato e poi trasformato. Velocità e qualità che potrebbero mettere in crisi la difesa azzurra, nella quale c’è un Beukema col dente avvelenato. E all’Inter ha già fatto uno scherzo col Bologna...", aggiunge il quotidiano.