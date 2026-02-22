Il weekend di Serie A non è ancora terminato. Importante sarà la giornata di oggi per capire se l'Inter potrà addirittura aumentare il vantaggio sulle altre, impegnate nel pomeriggio. Atalanta-Napoli e Milan-Parma serviranno a definire la classifica al termine del ventiseiesimo turno di campionato. Lo spiega il Corriere dello Sport di oggi:

"L’Inter ha fatto il suo dovere, ancora una volta. Ora la pressione è ancor di più sulle inseguitrici, consapevoli che qualsiasi passo falso, intero o parziale, potrà pregiudicare ancora di più la rincorsa. Ad Appiano Gentile invece l’obiettivo è recuperare in fretta le energie. Anche perché tra appena due giorni si torna in campo, nel tentativo stavolta di ribaltare il risultato negativo di Champions League. L’orizzonte nerazzurro non si ferma alla lotta scudetto. La squadra ha voglia di sfoderare una prova di forza a San Siro per entrare nelle prime 16 d’Europa".