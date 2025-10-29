Momento delicato per l'Inter dopo la sconfitta contro il Napoli. La squadra di Chivu ha già rimediato tre sconfitte e non si può permettere ulteriori passi falsi. Questa sera arriva la Fiorentina a San Siro e il tecnico dell'Inter potrebbe fare qualche cambio, non solo per quanto riguarda gli uomini in campo.

"Chivu conosce le acrobazie psicologiche del circo del pallone: un giorno sei il più bravo nelle evoluzioni, il giorno dopo sei giù dal trapezio senza nemmeno la rete di protezione. Per questo, dopo una serie di confronti con i vice Kolarov e Palombo, sembra intenzionato a modificare alcune abitudini. Una gestionale: è opportuno non esasperare il turnover e magari rimandare i cambi alla partita di domenica a Verona", sottolinea La Gazzetta dello Sport.