Momento delicato per l'Inter dopo la sconfitta contro il Napoli. La squadra di Chivu ha già rimediato tre sconfitte e non si può permettere ulteriori passi falsi. Questa sera arriva la Fiorentina a San Siro e il tecnico dell'Inter potrebbe fare qualche cambio, non solo per quanto riguarda gli uomini in campo.
Chivu “corregge” l’Inter, ma nessun dietrofront. Pronte due novità già con la Fiorentina
"Chivu conosce le acrobazie psicologiche del circo del pallone: un giorno sei il più bravo nelle evoluzioni, il giorno dopo sei giù dal trapezio senza nemmeno la rete di protezione. Per questo, dopo una serie di confronti con i vice Kolarov e Palombo, sembra intenzionato a modificare alcune abitudini. Una gestionale: è opportuno non esasperare il turnover e magari rimandare i cambi alla partita di domenica a Verona", sottolinea La Gazzetta dello Sport.
"E una tattica: può essere saggio abbassare leggermente il baricentro per difendere meglio lo schermo di Sommer. Ogni aggiustamento è sensato se mira a una maggiore efficienza. Non si tratta un’abiura o di un dietrofront: l’Inter manterrebbe un assetto molto offensivo, predisposto al controllo se non al dominio, prendendo solo qualche precauzione in più in nome dell’equilibrio", analizza il quotidiano.
