"La Fiorentina di San Siro non sarà stravolta rispetto a quella vista con il Bologna, ma ci saranno dei cambi. Possibile che vengano schierati più muscoli a centrocampo con Sohm pronto all’utilizzo e chance anche per Ndour. Dubbi su chi affiancherà Kean: Gudmundsson spera nella conferma, sempre che Pioli non scelga l’esperienza di Dzeko. A proposito di Gud è già scattato il premio di valorizzazione che ha portato il Genoa a incassare dai viola circa 24 milioni, compresi i 6 di prestito oneroso e i 13 di riscatto", scrive La Gazzetta dello Sport.