"Il Milan, al contrario, si è riabilitato con 4 vittorie consecutive dopo la partenza ad handicap e ora può anche ragionevolmente sperare in un posto negli ottavi, grazie a un calendario non impossibile (Girona in casa e Dinamo a Zagabria). Ma i rossoneri, come dice Fonseca, sono sempre sulle montagne russe e quindi non si può mai sapere La Juve il vero colpo l'ha fatto contro il City rattoppato di questi tempi e ora punta il Bruges (fuori) e la bestia nera Benfica (in casa) per sognare".