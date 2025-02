"Passare il turno vale 11 milioni per ciascun club e non è un argomento secondario visto che il primo motivo per cui ogni società insegue la partecipazione alla Champions è economico. Ormai il portafoglio conta più della bacheca e così l’obiettivo davvero imprescindibile non è il trofeo, ma la qualificazione per la stagione seguente. L’Atalanta ha già messo in tasca 67 milioni, la Juve quasi, il Milan ha superato i 61. L’Inter è la seconda più ricca dell’anno (90 milioni) dietro al Liverpool (99). Tanti, tanti soldi".