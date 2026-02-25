"La prima esperienza europea del romeno da allenatore si chiude nel peggiore dei modi: senza raggiungere l’obiettivo minimo degli ottavi , per questioni anche di bilancio oltre che di prestigio, e con una poco edificante statistica personale: tra gli allenatori con almeno cinque partite alla guida dell’Inter in Champions, lui è quello con la più alta percentuale di sconfitte (50%)", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Dall’80’ San Siro ha iniziato a svuotarsi lentamente. Ieri sera c’erano 70.441 tifosi. Poco più di 3.100 nel settore ospiti, pieno, tutto giallo. Ed è da lì che si alza l’ultimo boato. Il Bodo ha fatto la storia, all’Inter adesso restano il campionato e l’attuale +10 sul Milan e anche la Coppa Italia con l’appuntamento della semifinale fissato a martedì prossimo. E tanta delusione", aggiunge Gazzetta.