Il commento del tecnico della squadra norvegese che ha eliminato l'Inter dalla Champions League

Eva A. Provenzano Caporedattore 24 febbraio 2026 (modifica il 24 febbraio 2026 | 23:57)

Kjetil Knutsen, allenatore del Bodo, dopo la partita di San Siro contro l'Interha parlato in conferenza stampa. Ecco le parole del tecnico norvergese raccolte da FCINTER1908.IT: «Prima di tutto è stata una serata fantastica per il calcio in generale e non solo norvegese. Non so quanto possiamo andare lontano. Adesso è estremamente importante fare le cose sempre a modo nostro da domani al prossimo turno. Miglior risultato di un club norvegese? Grazie al Ct della Norvegia che ha detto questo. Il gol del due a zero è il vero Blodo Gimt. È stata una partita difensiva. Abbiamo sofferto nel primo tempo, adesso io rappresento il club e tutta la squadra. Tutti insieme abbiamo scritto la storia del calcio e dello sport norvegese. Ci ha aiutato il lavoro di gruppo».

-Eroici in difesa?

Abbiamo giocato molto bene in difesa, sì. Tanti cross e tanti calci piazzati dell'Inter ma ci siamo difesi bene collettivamente. Abbiamo avuto una bella struttura e anche il nostro portiere ha fatto molto bene, è stato bravissimo nella nostra Champions. Non è il mio lavoro dire chi deve andare in Nazionale, sono il tecnico del Bodo. Parlerò magari con il ct in privato.

-Dato della qualificazione da evidenziare è che siete passati cinque gol all'Inter, avete raggiunto una statura mentale molto forte e che avete coraggio quando siete in campo...

Sono d'accordo. Oggi secondo me eravamo più bravi in difesa. Ma il gol del due a zero è stato un momento magico. Siamo anche offensivi quando serve. È la nostra identità. Siamo robusti mentalmente per come giocano i singoli e in gruppo. Non abbiamo mai finito di imparare e l'aspetto mentale nel calcio è fondamentale e noi siamo cresciuti in questo. Per questo ci siamo qualificati agli ottavi.

-Chivu?

Un uomo fantastico, abbiamo parlato delle nostre squadre e del nostro lavoro. Tutto lì.

-Il sintetico?

In realtà noi non abbiamo fatto discussioni sul sintetico, altri ne hanno parlato non noi. Possiamo comunque giocare bene anche sul campo di erba naturale. Dobbiamo trovare sempre punti in cui migliorare nel calcio. Ma devo sottolineare che non è il Bodo ad aver creato polemica sul sintetico. Capisco che è difficile per chi viene a giocare sul sintetico. Per questa partita ci siamo anche allenati fisicamente. Il gioco del calcio è molto complesso, cercheremo di migliorare in varie cose.

(Fonte: FCINTER1908.IT, dall'inviata a San Siro Eva A. Provenzano)