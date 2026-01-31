Champions, Bodo insidia non solo per il sintetico. I punti di forza dei norvegesi

Nel playoff di Champions League l'Inter ha pescato il Bodo Glimt. La squadra norvegese ha battuto City e Atletico e fatto soffrire la Juve

Andrea Della Sala Redattore 31 gennaio 2026 (modifica il 31 gennaio 2026 | 12:16)

Nel playoff di Champions League l'Inter ha pescato il Bodo Glimt. La squadra norvegese ha battuto City e Atletico e fatto soffrire la Juve

"Il campo dà una bella mano perché trattasi di tappeto sintetico che non tutti i tacchetti calpestano senza inciampare. Lo stadio Aspmyra, a trecento metri dall’aeroporto, è un ovale aperto, i venti gelidi danno sempre una mano contro gli sprovveduti. Stadio e tifosi sono la “pozione” del Bodo. Il tecnico Kjetil Knutsen, qui dal 2018, schiera un 4-3-3 molto verticale e offensivo che aggredisce dai lati ed entra al centro con triangoli e infilate veloci. L’attacco è il punto di forza con il centravanti Hogh e l’ala sinistra Hauge, ex Milan. Il play è Berg, titolare in nazionale. Difesa non impermeabile. Niente sconti: sono tipi duri", analizza La Gazzetta dello Sport.

"In casa il Bodo ha bloccato il Tottenham sul 2-2 e dato una lezione al presuntuoso City (3-1): l’impresa è nelle sue corde. In compenso il Monaco ha vinto 1-0 e la Juve di Spalletti ha ribaltato il 1-2 in 3-2. Però i “gialli” hanno cominciato a far punti importanti anche fuori: pari a Praga e a Dortmund, successo a Madrid sponda Atletico e avanti all’ultimo. Nei quarti dell’ultima Europa League il Bodo eliminò la Lazio".