Vittoria, la terza di fila in Champions League, e zero gol subiti. Nella storia dell'Inter nessuno ci era mai riuscito in Europa
news
Champions, Inter nella storia: un record per i nerazzurri. Due dati rendono Chivu orgoglioso
"Cristian l'ha fatto ancora, ed è arrivato là dove l'Inter non si era mai spinta prima di lui: Ajax, Slavia Praga e Union Saint-Gilloise, segnatevi la sequenza perché è un trittico che ha fatto storia, non era mai successo che l'Inter vincesse le prime tre partite di Champions senza subire lo straccio di una rete, da ieri gli archivi andranno aggiornati. Chivu si gode questa macchina perfetta che sa solo vincere - i successi consecutivi sono ora diventati sette - e sorride fiducioso, perché la sua Inter adesso è un gioiello che luccica da qualunque lato lo si guardi: la porta di Sommer è rimasta immacolata - «è la cosa che più mi soddisfa di questa serata», dice il tecnico - e siamo a 6 clean sheet su 10 partite giocate", scrive La Gazzetta dello Sport.
"In questa stagione, ma dall'altra parte i gol sgorgano fluidi e c'è spazio per tutti, dal serial killer Lautaro al giovane Pio Esposito, il più atteso di tutti. L'attesa, adesso, si sposterà spasmodicamente verso il faccia a faccia di sabato a Napoli, e anche in questo caso Chivu può gonfiare il petto orgoglioso: mentre i suoi rullano gli avversari pur cambiando interpreti proprio in funzione della sfida scudetto, Conte naviga nelle acque agitate della crisi. Imporsi al Maradona significherebbe assestare un gancio potente al Napoli e un'altra spallata al campionato in cui l'Inter veste ancora i panni del cacciatore, tornarsene a casa con 9 punti e il primo posto della classificona di Champions- in condivisione con Psg e Arsenal - è un altro balzo verso la qualificazione agli ottavi", aggiunge il quotidiano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA