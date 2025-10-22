"Cristian l'ha fatto ancora, ed è arrivato là dove l'Inter non si era mai spinta prima di lui: Ajax, Slavia Praga e Union Saint-Gilloise, segnatevi la sequenza perché è un trittico che ha fatto storia, non era mai successo che l'Inter vincesse le prime tre partite di Champions senza subire lo straccio di una rete, da ieri gli archivi andranno aggiornati. Chivu si gode questa macchina perfetta che sa solo vincere - i successi consecutivi sono ora diventati sette - e sorride fiducioso, perché la sua Inter adesso è un gioiello che luccica da qualunque lato lo si guardi: la porta di Sommer è rimasta immacolata - «è la cosa che più mi soddisfa di questa serata», dice il tecnico - e siamo a 6 clean sheet su 10 partite giocate", scrive La Gazzetta dello Sport.