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GdS – Champions, Inter unica a poter minacciare il G8: le altre italiane…

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La proiezione del quotidiano a proposito delle ambizioni dei nostri club a livello continentale
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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La prossima Champions sarà un esame cruciale della nostra tenuta", è il monito riservato dalla Gazzetta dello Sport alle squadre italiane. Per tenere alta l'ambizione, preservare i quattro posti e provare a raggiungere risultati importanti serviranno prove all'altezza. Si legge ancora sul quotidiano:

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"Servirà una reazione d’orgoglio. L’Inter sicuramente si potenzierà sul mercato e farà tesoro degli errori: oggi sembra l’unica a poter minacciare il G8. Il Napoli avrà Allegri e non potrà andare in Europa con dieci uomini dietro la linea della palla: in Italia si può fare, qui no. La Roma mancava dal 2019: se Gasp continuerà a infondere lo spirito dell’Atalanta ai giallorossi, potrebbe nascere qualcosa di interessante. Il Como si presenterà spavaldo e sicuro, ma la Champions non è il campionato. Riusciranno i nostri quattro eroi...".

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