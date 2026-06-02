Inter, Carlos Augusto ha cambiato idea: perché è saltata l’ipotesi Roma

Il brasiliano poteva davvero lasciare il club nerazzurro ma ora è più vicino al rinnovo di contratto

Daniele Vitiello Redattore/inviato 2 giugno 2026 (modifica il 2 giugno 2026 | 10:46)

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Carlos Augusto ora può davvero prolungare il suo contratto con l'Inter. Le riflessioni di queste settimane hanno spinto il brasiliano verso una più che probabile permanenza in nerazzurro, dopo aver sfiorato la possibilità di partire. Ma cosa è cambiato nel frattempo? Lo spiega la Gazzetta dello Sport di oggi:

"Dopo la fine del campionato, voleva lasciare l’Inter e il suo agente, lo stesso del grande amico Frattesi, era al lavoro. Anzi, la sponda con la Roma pareva possibile, anche perché la prossima estate potrebbe essere molto trafficata l’autostrada tra la Capitale e la Milano nerazzurra.

In mezzo, però, è arrivata la discesa in campo di Cristian Chivu, il vero deus ex machina dell’Inter in questo momento storico, ancora di più dopo il doblete appena vinto. Il romeno è riuscito ad ammorbidire con una parola giusta la posizione di partenza di Carlos Augusto e del suo staff.

In fondo, il tecnico gli ha ribadito di considerarlo per intero dentro al “suo” progetto, che verrà rilanciato nella seconda stagione in cui tutti vogliono una conferma europeo e un paio di step oltre in Europa. Anzi, per Chivu il brasiliano è altamente strategico per la capacità di suonare su più spartiti: proprio questo suo muoversi con disinvoltura dalla fascia alla difesa sarebbe la migliore garanzia di un impiego continuo".