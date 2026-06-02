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GdS – Rinnovo Carlos Augusto, incontro fissato: i dettagli della trattativa
Carlos Augusto e l'Inter sono un po' più vicini. In questi giorni il club nerazzurro ha registrato il cambio di rotta del calciatore, che prima sembrava più orientato a lasciare Milano e meno a rinnovare il suo contratto. Spiega la Gazzetta dello Sport:
"Si tornerà dunque a parlare di rinnovo di un contratto che è lungo, ma non lunghissimo: 2028. L’incontro con i crismi dell’ufficialità è previsto nelle prossime settimane, ma adesso c’è un rinnovato ottimismo.
Nelle prime chiacchierate sul tema, in precedenza, si era vagheggiata un’estensione fino al 2030, con aumento dello stipendio ora fermo a 2,2. Dopo giorni di riflessioni e brutti pensieri, quella di Carlos è, comunque, un’apertura rilevante: gli permette di lasciare alle spalle l’esclusione dalla Seleçao di Carlos Ancelotti, arrivata davvero all’ultima curva. Vedere il Mondiale dal saloto sarà sempre un dolore, ma vincere ancora all’Inter aiuterebbe a riprovarci".
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