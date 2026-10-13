Eva A. Provenzano
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"L'Inter affronta il Bruges a San Siro. I nerazzurri devono invertire un cammino europeo lontanissimo dal dominio esibito in campionato e dal rendimento internazionale precedente, che aveva condotto a due finali nel giro di tre edizioni (2023 e 2025)". Il quotidiano La Stampa anticipa i temi di giornata con la squadra di Chivu impegnata nella seconda gara dei gironi di Champions League.

inter allenamento pre bruges
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E dopo la sconfitta per due a uno rimediata a Madrid nella prima gara in Coppa della nuova stagione deve invertire il trend. Le servono 16 punti per passare ai gironi e i numeri dicono che arriva da diverse sconfitte se si pensa alla stagione precedente. "Quella del Santiago Bernabeu è stata la sesta sconfitta nelle ultime sette uscite europee. Ma non solo. Con tre ko consecutivi è stato eguagliato il record negativo dell’Inter nella competizione, mentre il filotto di tre battute d’arresto casalinghe è già il peggiore di sempre per i milanesi. Raffronti statistici che rendono ancora più indispensabile cambiare passo con il Bruges", spiega il giornale tra le sue pagine sportive.

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(Fonte: La Stampa)

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