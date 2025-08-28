"Una novità c’è, minima, o forse no, ripensando a Inter-Barça 4-3, semifinale incredibile dell’anno scorso. L’Inter era arrivata dopo i catalani nel gruppo, ma il sorteggio le ha regalato il ritorno a San Siro nell’eliminazione diretta. Adesso non è più così: vale la classifica, per cui nei quarti le prime quattro giocano il ritorno in casa, e nelle semifinali le prime due. Se però una testa di serie viene eliminata, chi la fa fuori conquista il suo ranking", spiega La Gazzetta dello Sport.